Заммэра Наталья Сергунина: учебные заведения Москвы в сфере искусства и культуры приглашают на дни открытых дверей

Фото: Московская театральная школа Олега Табакова

В московских колледжах и школах искусств проходят дни открытых дверей. Потенциальная аудитория познавательной акции — юные горожане, которые желают ознакомиться с основными направлениями обучения. В столичных учебных заведениях в сфере искусства есть музыкальные, архитектурны, хоровые, театральные и хореографические направления.

— 15 апреля в Москве начнется приемная кампания в школы искусств и колледжи. Она продлится до 15 июня. Дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами. Для ребят проведут экскурсии, ответят на интересующие их вопросы и расскажут о правилах поступления. Получить дополнительное творческое образование сегодня можно более чем в 150 городских учреждениях, — сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фото: ГБУ Г. МОСКВЫ ДОП СКИ

Одной из первых день открытых дверей проведет Московская театральная школа Олега Табакова (Чаплыгина, 20) — 26 марта. Гостям расскажут об истории создания «мастерской», актуальных правилах приема и особенностях обучения. Проведут экскурсию по репетиционным залам и аудиториям. Состоится концерт, организованный студентами-старшекурсниками.

В детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена (Большой Могильцевский переулок, 4/6) аналогичное мероприятие состоится 8 апреля. Преподаватели поведают о музыкальных традициях заведения, его программах и творческих проектах. В эту же дату двери открывает детская художественная школа имени Ильи Репина (Зеленый проспект, 99). Пройдут мастер-классы по графической композиции, бумажной пластике, живописи, работе с натуры и батику.

До 27 мая серия встреч с абитуриентами проходит в Театральном художественно-техническом колледже (1-й Амбулаторный проезд, 8, стр. 2 и Радио, 6/4). Об учебном процессе расскажут сами студенты. В колледже музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена (Садовая-Каретная, 4-6, стр. 7) день открытых дверей намечен на 1 мая. 12 мая — принимают школе искусств имени Саввы Мамонтова (Ярославское шоссе, 65). Абитуриентам устроят квест. На некоторые мероприятия нужна предварительная запись, перед визитом лучше посетить сайт учебного заведения или позвонить в школу или колледж, чтобы уточнить информацию по предстоящему дню открытых дверей.