Эксперты оценили социальную составляющую московских проектов КРТ

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях сообщил, что проекты комплексного развития территорий (КРТ), одобренные в прошлом году, включают строительство 79 соцобъектов. Это школы, колледжи, центры допобразования и поликлиники. Под программу КРТ попадают пустыри, заброшенные промзоны в девяти столичных округах. Всего в столице сейчас прорабатывают свыше 150 проектов развития неэффективно используемых территорий.

— Из числа одобренных городом в прошлом году проектов комплексного развития территорий каждый третий предусматривает строительство производств или технопарков. Общая площадь промышленных объектов составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря им в Москве появится более 108 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, в рамках одобренных в прошлом году проектов комплексного развития территорий будут построены объекты социальной, общественно-деловой и жилой недвижимости, необходимые столичным районам, – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк считает, что столичные власти создают большую экосистему для комфортной жизни москвичей, одновременно формируя облик города на ближайшие десятилетия.

— Появляются новые жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой, где людям доступны социальные объекты, кафе, рестораны и магазины буквально «в шаговой доступности». Комфортная логистика, доступность школ и детских садов, высоко развитые сервисы и услуги для жизни, созданные столичной мэрией за последние годы – это те конкурентные преимущества Москвы, которые с одной стороны привлекают сюда все больше и больше трудоспособных граждан нашей страны, а с другой – являются примером для органов власти других субъектов Российской Федерации, — считает эксперт.

Председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов положительно оценивает модель, при которой развитие территорий ведется за счет инвесторов:

— В финансовых моделях строительства жилых домов учтено строительство социальных объектов и при этом данная деятельность остается прибыльной. С другой стороны, есть определенные обязательства со стороны девелоперов, когда они получают разрешение на строительство. Они берут на себя ответственность – построить школу или детский сад на определенное количество мест. Одновременно со сдачей жилого дома должно быть понимание по сдаче социального объекта.