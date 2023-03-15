Вечером 15 марта в Москве ожидаются семибальные пробки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за проведения различных строительных работ на дорогах Москвы, а также не самыми благоприятными условиями в виде образовавшейся гололедицы, вечером могут быть пробки до семи баллов. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Такие погодные условия могут привести к ряду мелких дорожно-транспортных происшествий, которые негативно скажутся на движении по городу.

Преимущественно движение будет затруднено в центральной части города, а также на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. В часы пик рекомендуется пересесть с личного транспорта на общественный, чтобы не создавать дополнительную нагрузку.

Строительные работы в некоторых районах города станут причиной ограничения на ряде участков дорог. Построить свой маршрут можно будет в приложении «Московский транспорт.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 15 марта ожидается потепление до +7 градусов, а также гололедица и переменная облачность. К вечеру похолодает местами до нуля, а на дорогах может образовываться гололедица.