Вице-мэр Ефимов: в Зеленограде появится семь тысяч рабочих мест по программе комплексного развития территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Редевелопмент пройдет на двух участках бывших промзон в ЗелАО — «Алабушево» на севере и «Малино» — на востоке. Территории реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас земли используются неэффективно. На них планируется возвести более 559 тысяч «квадратов» жилой, общественно-деловой и производственной недвижимости.

— Реализация двух проектов комплексного развития территорий в Зеленограде позволит создать семь тысяч рабочих мест. Из них две тысячи появятся по итогам редевелопмента бывшей промзоны «Алабушево», еще пять тысяч – в результате реорганизации бывшей промзоны «Малино». Инвестиции в проекты составят 37 миллиардов рублей, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Редевелопментом промзоны «Алабушево» занялся городской оператор — ОЭЗ «Технополис Москва». Работа предстоит на участке площадью порядка 10 гектаров. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в на участке возведут более 195 тысяч квадратных метров недвижимости. Среди них свыше 110 тысяч квадратных метров объектов производственного и 85 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения.

Проект реорганизации бывшей промышленной зоны «Малино» охватывает 17,7 гектаров. Кто займется его воплощением — пока неизвестно. Это могут быть владельцы недвижимости, занимающей участок, городской оператор или инвестор, которого определят по результатам торгов.

— Планируется построить около 364 тысяч квадратных метров недвижимости, почти 196 тысяч квадратных метров которой – общественно-делового назначения, а 168 тысяч квадратных метров – жилье, в том числе по программе реновации, – рассказал о планах реорганизации «Малино» Максим Гаман.

Также на месте бывших промзон построят отраслевой колледж, здание дополнительного образования, спорткомплекс, школу и детсад.

Программа КРТ в Москве занимается вовлечением в оборот неэффективно используемых земель. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в семь триллионов рублей, а бюджетные отчисления составят около трех триллионов рублей. Сейчас в столице заключено 11 соглашений с инвесторами о реорганизации территории. Еще 15 участков преобразуют операторы, назначенные городом.