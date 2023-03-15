В Москве монтаж летних веранд начнётся 15 марта

Собственникам летнее кафе в столице можно размещать бесплатно Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москва постепенно меняет зимний наряд на весенний. Город убрал многие световые украшения с улиц. Вместо них уже скоро появится одна из главных примет тёплой погоды - уличные кафе. Их монтаж и обустройство разрешены стационарным точкам общепита с 15 марта.

Напомним, собственникам летнее кафе в столице можно размещать бесплатно. Условие одно - такая веранда должна быть внесена в городскую схему размещения. Услуга предоставляется онлайн в любое удобное время. При этом не нужно ждать старта сезона. Важно, что уличное кафе должно находиться в тех границах и площади, которые указаны в схеме. За соблюдением этих и других условий следит Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Для установки летней веранд можно использовать стандартный и индивидуальный проект. Например, свыше 70 уличных кафе в столице выглядят оригинально.

Как пояснил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров, веранды необходимо ставить так, чтобы они не закрывали проход по тротуару прохожим. Кроме того, у пассажиров общественного транспорта тоже не должно возникнуть проблем при посадке или высадке, например, из автобуса.

«Конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок», - уточнил глава ведомства.

Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк пояснил, что услуга стала полностью цифровой с 2021 года.

«Сегодня городская схема размещения насчитывает 3328 летних кафе», - добавил глава ведомства.

Госинспекция постоянно дает предпринимателям разъяснения и устраивает для них бесплатные семинары и встречи, в частности, и по поводу установки летних кафе. В 2022 году представители бизнеса побывали на 11 таких тематических встречах. Их участниками стали более 770 рестораторов. При этом специалистам 710 предприятий были выданы индивидуальные рекомендации. Чтобы получить консультации по поводу открытых веранд, владельцам кафе и ресторанов нужно обратиться в информационно-консультационный центр при Госинспекции по недвижимости по электронной почте ikc_gin@mos.ru.