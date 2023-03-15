В драке ремонтников и дворников пострадало четыре человека на юго-востоке Москвы Фото: Амир Закиров

На Шарикоподшипниковской улице Москвы произошла массовая драка между мужчинами, в результате которой четверых пострадавших пришлось госпитализировать. Двоих нарушителей задержали. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу Москве.

Конфликт произошел между ремонтниками и дворниками, вероятно из-за похищенного инструмента.

Сейчас сотрудники правопорядка устанавливают полную картину произошедшего. На данный момент известно, что в какой-то момент конфликт перерос в поножовщину. Двое подозреваемых допрашиваются, позже им может быть предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее KP.RU писал о том, что кавказцы, которые избили парня в метро Москвы, получили от 8,5 до 12 лет колонии. Произошел инцидент еще в октябре 2021 года. Юноша заступился за девушку, из-за чего на него и напали трое приезжих мужчин.