Владислав Овчинский: московский производитель увеличил объем выпуска чипсов из нута более чем вдвое

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Продукты питания в столице производят не только крупные холдинги, но и небольшие площадки. Всего же в городе порядка 200 промышленных производителей еды. Один из них — молодое предприятие «Шеллдон» — занято выпуском полезных снеков. За прошлый год компания более чем в два раза нарастило объемы выпуска. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Продукция многих московских производителей широко представлена в федеральных продуктовых сетях, а также на интернет-площадках. Они активно инвестируют в собственное развитие – модернизируют производство и расширяют ассортимент товаров. Так, столичная компания выпустила в 2022 году около 1,5 миллиона упаковок нутовых чипсов – по сравнению с предыдущим годом объем вырос более чем в два раза, – рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Компания, занятая выпуском полезных снеков, появилась пять лет назад. Последние три года на производстве сосредоточились на изготовлении чипсов из муки нута — это безглютеновый продукт, который делают из семян так называемого турецкого гороха.

— Нутовые чипсы – полезная альтернатива картофельным. Они состоят исключительно из натуральных ингредиентов, содержат много белка и клетчатки. При этом в составе отсутствуют сахар, глютен, консерванты и красители. На данный момент наша линейка включает в себя семь вкусов. Кроме того, в ассортименте недавно появился новый продукт – обжаренный нут, – рассказал генеральный директор компании Андрей Казаков.

Для бизнеса в Москве ключевые департаменты стремятся создавать комфортные условия. Они позволяют развиваться как субъектам МСП, так и крупным фирмам. Когда компания решает основать в столице собственную производственную площадку, получает ряд возможностей для реализации своих товаров, налаживания сотрудничества с поставщиками и партнерами, а также расширения деятельности.