Центр развития карьеры на ВДНХ в Москве проведет образовательный курс для предпринимательниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ пройдет образовательный курс для женщин-предпринимательниц. Их научат заполнять декларации, выбирать наиболее выгодную систему налогообложения, а также выстраивать прибыльный бизнес на российских торговых интернет-площадках. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Вебинары стартуют 21 марта и пройдут в рамках проекта «Мама онлайн».

Всего будет четыре вебинара и одно практическое занятие. На первом занятии расскажут о существующих системах налогообложения для продавцов на маркетплейсах. Затем на следующем занятии расскажут о том, за какие нарушения можно получить штраф от ФНС.

Сейчас маркетплейсы — наиболее популярный способ заработка у начинающих предпринимателей. Они помогают экономить на услугах юристов и бухгалтеров.

Проект ориентирован на женщин с детьми, чтобы повысить их уровень компетенции в своей сфере или освоить популярные и востребованные профессии, которые позволят им работать из дома и больше времени уделять ребенку.

Ранее KP.RU писал, что столичные инженеры могут поучаствовать в бесплатном вебинаре МТШ по генеративному дизайну. На них расскажут об основных инструментах и подходах для 3D-моделирования.