Все поезда «Аэроэкспресса» во Внуково отменят 18 марта из-за ремонта путей Фото: пресс-служба Аэроэкспресса

Поезда «Аэроэкспресса» из Москвы до Внуково и в обратном направлении отменять 18 марта из-за проведения ремонтных работ на железнодорожных путях. До аэропорта можно будет добраться на метро с пересадкой на наземный общественный транспорт. Об этом рассказали в пресс-службе «Аэроэкспресса».

Также 25 и 26 марта будут отменены ряд поездов, а у некоторых будет скорректировано время отправления и прибытия.

25 числа отменят поезда с отправлением в 17:00, 19:00 и 20:00 с Киевского вокзала в аэропорт, а также рейсы из аэропорта в 18:00 и более поздние. 26 марта не будет рейсов с Киевского вокзала до 16:00, а из аэропорта до 15:00. Поезда после этого времени будут отправляться по стандартному графику каждый час.

Чтобы добраться в аэропорт Внуково, пассажиры могут воспользоваться Калининско-Солнцевской и Сокольнической линией метро, а после пересесть на наземный общественный транспорт.

Ранее KP.RU рассказывал об ограничении движения транспорта на нескольких улицах Москвы из-за строительных и инженерных работ. Некоторые из ограничений буду действовать до августа.