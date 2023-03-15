Двухэтажный самострой снесли около парка «Яуза»

Еще одним самостроем стало меньше в Северо-Восточном округе столицы. Стихийное сооружение находилось на Джамгаровской улице, владение 7, строение 1. Как сообщил начальник инспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, это было двухэтажное нежилое здание. Его площадь - более 461 квадратного метра. Во время проверки выяснилось, что сооружение очень долго простаивало без дела.

«На него не разрабатывалась проектная документация, не оформлялось разрешение на строительство, не осуществлялся государственный строительный надзор», - уточнил глава ведомства.

По его словам, для возведения здания не было никаких оснований. Все факты это подтверждали и стихийные конструкции явно требовалось демонтировать. На сегодня снос незаконной постройки завершен. Освободившаяся площадка очищена и приведена в порядок.