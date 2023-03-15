Ефимов: Регистрацию 22 лекарственных препаратов оформил резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о создании в столице новых лекарств. В частности, резидент ОЭЗ «Технополис Москва» с 2020 года, фармкомпания «ОнкоТаргет» оформила регистрацию 22 лекарств с момента присвоения ей такого статуса. Препараты представлены в более чем 40 разных формах выпуска.

«Среди них – два оригинальных лекарственных средства, - отметил заммэра. - С 2020 года резидент инвестировал в развитие производства более 1,4 миллиарда рублей и произвел продукции более чем на 1,2 миллиарда рублей».

Лечебные препараты создаются по сути в научно-производственном комплексе, который работает по принципу полного цикла. Компания уникальна тем, что наступательно добивается 100-процентного оснащения нашей страны лекарствами в одной из важных сфер - таргетной или иммуноонкологической терапиях. Кстати, резидент ОЭЗ вместе с партнерами выпускает лекарства, которые сейчас в России не производятся. Речь идет о дженериках и оригинальных препаратах.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что предприятие располагает примерно 150 рабочими местами.

«Производственные мощности комплекса способны выпускать более 100 миллионов единиц твердых форм в год, до шести миллионов единиц жидких и стерильных невыделенных лекарственных форм в год», - добавил глава ведомства.

Как пояснил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, одним из запущенных компанией в промышленное производство в 2022 году важных средств стало лекарство для снижения смертности от злокачественной гипертермии. Эффект достигается до 75 процентов. На предприятии перечислили некоторые направления в терапии, при которой применяются остальные выпускаемые препараты. Например, лечение от онкологических болезней, ВИЧ-инфекции, а также проблем в организме, связанных с кардиологией, и других болезней. Все необходимое у компании для этого есть, в том числе и высокий уровень знаний и навыков сотрудников.

Напомним, резидент ОЭЗ создает на площадке «Печатники» средства для таргетной терапии, например, «Фулвестрант», «Дазатиниб», «Сорафениб»и «Сунитиниб».