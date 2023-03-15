Врачи выявили в Москве 2373 новых случая заболевания COVID-19 за сутки Фото: pixabay.com

По данным на 15 марта в Москве было зафиксировано 2373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. От последствий и осложнений заболевания скончалось шесть человек. Такая статистика предоставлена порталом стопкоронавирус.рф.

Выздороветь и избавиться от всех симптомов болезни смогли 2439 человек.

Большинство пациентов проходят амбулаторное лечение от коронавируса. Госпитализация понадобилась только для 141 пациента, у которых начались осложнения, на фоне которых стало необходимо постоянное наблюдение врачей.

Москва по прежнему занимает верхнюю строчку в списке по количеству выявленных заражений за сутки по всей стране. Вторая строчка также неизменно занята Санкт-Петербургом.

Ранее KP.RU писал, что за предыдущие сутки по данным на 14 марта было зафиксировано 1411 случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни восьми человек.