Максим Ликсутов назвал самые популярные станции на новом участке БКЛ

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Столичный Дептранс рассказал, какие станции Большой кольцевой линии (БКЛ) стали самыми популярными на новом участке. Напомним, полностью движение по кольцу открыли 1 марта президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«С этого дня пассажиры БКЛ совершили уже 10,6 миллиона поездок, - сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Большое кольцо в кратчайшие сроки стало очень популярной линией Московского метрополитена. Благодаря удобным маршрутам, пересадкам и экономии времени в пути БКЛ привлекает как постоянных пользователей метро, так и новых пассажиров, которые раньше не пользовались городским транспортом. Благодарим жителей города за доверие Московскому транспорту».

В тройке лидеров по популярности - «Текстильщики», «Сокольники» и «Каширская». Всего за первые восемь дней после окончания действия бесплатного проезда пассажиры более 6,2 миллиона раз проехали по БКЛ. В рабочий день на кольце ездят около 1 миллиона пассажиров. По данным Дептранса Москвы, к концу года их будет около 1,3 миллиона с учетом запуска МЦД-3 и МЦД-4. При этом, как отмечают в ведомстве, Большое кольцо обладает огромным запасом провозной способности.

«Более 70% пассажиров пересели на кольцо с других линий и продолжают пользоваться БКЛ после первых пяти дней бесплатного проезда, - уточнили в Московском метрополитене. - За счёт этого многие станции разгрузились до 30%».

Так, свободнее всего стало на станциях «Сокольники», «Калужская», Нижегородская МЦК, а также на загруженной в прошлом станции «Комсомольская», которая разгрузилась примерно на 30%.

Кстати, уже известно и количество новых пассажиров на БКЛ - более 150 тысяч человек. Их становится больше с каждым днем. Среди них много тех, кто раньше ездил за рулем. По данным метрополитена, заметнее всего прибавилось пассажиров на пересадочных станциях. Запуск всего кольца создал в метро дополнительные маршруты.

Такие рекордные показатели в первые недели работы БКЛ говорят о чрезвычайной важности Большого кольца для Москвы, подчеркнули в Дептрансе. Как говорится, эффект - вау! Новые возможности для поездок по городу появились у каждого москвича. Например, на любой станции БКЛ плату за проезд можно внести по биометрии. Это не только удобно, но и выгодно. Как раз сейчас в метро проходит конкурс для тех, кто пользуется таким способом оплаты. Победителям дарят уникальные серебряные значки и разыгрывают среди участников конкурса 100 телефонов с возможностью тестирования сети 5G в метро. Достаточно выполнить несколько условий и заполнить форму на сайте.