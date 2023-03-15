Собянин: Резидент «Технополис Москва» поставил почти 2 млн медицинских изделий для нужд города

Компания полностью закроет потребность столичных клиник в медизделиях для стомированных пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 2 миллиона медицинских изделий поставил в клиники столицы один из московских производителей по офсетному контракту, заключенному с городскими властями. Предприятие - резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» полностью закроет потребность города в медизделиях для стомированных пациентов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал 15 марта в своем Telegram-канале.

«Город получил почти 2 миллиона медицинских изделий по одному из офсетных контрактов. В рамках этого договора компания «Гемамед» вложила в важное для столичного здравоохранения производство больше 1 миллиарда рублей, Москва же гарантирует закупку ее продукции», - рассказал Сергей Собянин.

Мэр города уточнил, что предприятие выпускает медицинские изделия для людей со стомой (искусственное отверстие, создающее сообщение между полостью любого органа – Ред.). Московские пациенты получают эти жизненно необходимые приспособления бесплатно, за счет города. Производство будет расширяться, предприятие собирается поставлять свою продукцию в другие регионы России.

«В планах - полностью закрыть потребности столицы по основным медизделиям для стомированных пациентов, а также развить поставки в регионы России», - отметил глава города.

Предприятие планирует выйти на полную производственную мощность уже в 2023 году. Компания собирается выпускать до 5,5 миллиона изделий в год.

Столица первой из российских регионов стала оформлять офсетные контракты с инвесторами. Это относительно новый для отечественной экономики инструмент, преимущества которого уже очевидны. Главная цель таких контрактов – привлекать частные инвестиции для создания новых производств. За вложение средств в экономику региона предприятию предоставляются гарантии сбыта продукции государственному или муниципальному заказчику. Срок действия контрактов – 5-10 лет.

Сергей Собянин ранее отмечал, что офсетные контракты – это эффективный способ наладить в России производство жизненно необходимой продукции, чтобы не зависеть от экспортных поставок. Инициативу столичных властей поддержало правительство России, внеся соответствующие изменения в федеральное законодательство. Инвесторы получили возможность вкладывать деньги в новые предприятия в обмен на госконтракты.

- Построил завод в Москве – получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции, - рассказывал Сергей Собянин.

Московские власти уже заключили офсетные контракты на производство лекарств, в том числе препаратов от онкологии, и детского питания для молочных кухонь столицы. Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше.