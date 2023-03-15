Мэр Собянин рассказал о росте оборота предприятий в Москве в сфере услуг на три процента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За год у московских предприятий в сфере услуг оборот увеличился на три процента. Наибольший же рост наблюдается в электронных услугах и в области ИТ. Показатели за январь 2023 выше аналогичного периода в прошлом году на 55,2%. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Основной причиной подобного роста стал высокий спрос в сегменте онлайн-кинотеатров.

На втором месте по приросту расположились учреждения культуры, рост оборота которых составил 41,2%, а следом идет организации курьерской доставки, которые благодаря развитию интернет-торговли увеличили оборот на 23,2%.

Также из-за успешного развития внутреннего туризма увеличилась выручка и у гостиниц. Она составила 4,7 миллиарда рублей, что выше прошлогодних показателей на 11,9%. Всего же объем платных услуг, оказанных столичными предприятиями в январе 2023 года, составил 228 миллиарда рублей.

Ранее KP.RU писал, что для предпринимательниц в Москве центр развития карьеры проведет образовательный курс, который поможет выбрать подходящую систему налогообложения и правильно заполнять декларации.