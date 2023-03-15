Жителя Павловского Посада пять минут трясло током в ванной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Московской области произошел трагичный случай. 14 марта житель Павловского Посада чуть не погиб в ванной комнате. Молодой человек получил сильнейший удар током.

Как рассказала мама 18-летнего парня рассказала, что сын зашел в ванную комнату. Едва он дотронулся ногой до крана, как произошел разряд. Женщина поняла, что что-то не так, но помочь сыну не могла, так как дверь он закрыл изнутри.

Позже события медики восстанавливали по крупицам. Известно, что молодой человек успел набрать воды и лечь в ванну. Попытка открыть ногой горячую воду привела к страшным последствия: ногу как будто приклеило к крану.

Как пишет сайт mk.ru, через пять минут он все таки смог оторваться и выбраться из воды. На парне не было лица: на спине выступили красные пятна, губы посинели.

Врачи забрали пострадавшего в больницу, а его мать отправилась к участковому, ведь проблемы в их квартире случается уже не в первый раз.

Примерно два года назад всех членов семьи начало бить током при касании труб водоснабжения и кранов. Тогда в управляющей компании не смогли решить проблему и отыскать источник угрозы. После всего произошедшего женщина купила индикаторную отвертку и с ее помощью убедилась, что ванной небезопасно. Она написала заявление в полицию и ждет помощи.