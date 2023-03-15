Жителям Москвы рассказали о сервисах, помогающих защищать права потребителя Фото: Олег ЗОЛОТО

Для того, чтобы москвичи были уверенные в качестве приобретаемых товаров и получали высокий уровень сервиса, в городе развиваются цифровые проекты, которые смогут повысить уровень правовой грамотности. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

На портале потребителя люди могут найти информацию по самым важным вопросам, которые связанны с защитой прав потребителей.

Там же есть специальный конструктор судебных исков и претензий. За полгода этот ресурс посетили примерно 200 тысяч раз. В прошлом году начала работу специальная «горячая линия» столичного Роспотребнадзора, где горожане могут получить консультацию по различным темам.

За год специалисты обработали более 75 тысяч звонков.

Ранее KP.RU рассказывал, что у столичных предприятий в сфере услуг за год оборот вырос на три процента. Самый заметный рост наблюдается в сфере электронных услуг и ИТ.