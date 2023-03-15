Московских автомобилистов призвали не торопиться со сменой зимней резины Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минтранс Московской области призвал автомобилистов не спешить со сменой зимней резины на летнюю. Причина в том, что погода еще не установилась и говорить о том, что окончательно пришло тепло, слишком рано.

Несмотря на то, что синоптики обещают плюсовые температуры, в ночные часы все равно будет минус. А это значит, что на дорогах возможен гололед.

Автомобилистов призывают не нарушать скоростной режим и помнить, что на скользкой дороге тормозной путь резко увеличивается. Также стоит быть осторожнее на съездах и при маневрировании, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На дорогах число машин будет увеличиваться – к постоянным автолюбителям присоединятся дачники и те, кто не пользуется автомобилем зимой, пишет РИАМО.

А тем временем, синоптики прогнозируют, что утром в четверг, 16 марта, на Земле ожидается магнитная буря. Геомагнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии и метеозависимым людям придется непросто, передает "Москва 24".

Дорожные службы Подмосковья устраняют подтопления на дорогах в шести городских округах. Работы по некоторым адресам уже завершены, сообщает "360".