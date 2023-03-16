Владислав Овчинский: для московских инженеров открылась запись на обучение по направлению «Промышленный дизайн»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Официальный сайт «Московской технической школы» (МТШ) начал принимать заявки на обучение по направлению «Промышленный дизайн». Это профессиональная разработка изделий, устройств и услуг с особым вниманием к внешнему виду и функциональности. Курс предназначен для инженеров.

— Москва заинтересована в производстве продукции, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Одна из важных задач – системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Отправить сотрудников на обучение предлагают всем промышленным предприятиям Москвы, которые заинтересованы в повышении кадрового потенциала сотрудников. Город готов предоставить компаниям субсидию: она покроет до 95% потраченных на обучение специалиста средств.

Новый курс разработали специалисты ведущих столичных вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров. Среди них студия Артемия Лебедева, компании «Смирнов Дизайн», специалисты МГТУ имени Баумана, РГУ имени Косыгина и других вузов.

— «Московская техническая школа» активно развивает программы дополнительного профессионального образования, со своей стороны университет предоставляет передовую исследовательскую инфраструктуру для того, чтобы через нее прошли представители промышленных производств, – поделился проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСиС Вадим Петров.

На курсе инженеров ждет комплексное изучение основ дизайна, маркетинга проектирование промышленных изделий. В конце обучение предстоит аттестация. Освоившим программу выдается удостоверение о повышении квалификации.

Заявки на участие в проект необходимо оформить заявку на сайте МТШ moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru (раздел «Промышленности» — «Московская техническая школа»).

МТШ столичное Правительство организовало в 2021 году. Цель образовательного проекта повысить квалификацию столичных инженеров в работе с инновационными технологиями. Запланировано девять направлений обучения: «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект в промышленности», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт». Ряд уже создан и принимает слушателей.