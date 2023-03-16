Около двух тысяч идей по развитию инфраструктуры для животных предложили участники проекта «Питомцы в Москве» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках проекта «Питомцы в Москве» более 14,5 тысячи человек предложили 1806 различных идей по развитию инфраструктуры для животных в городе. Это в полтора раза больше, чем среднее количество подаваемых предложений в прошлом году. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи выразили свою точку зрения по поводу развития площадок для выгула собак, создания комфортного пользования площадкой и организации мероприятий для владельцев животных.

Самым популярным направлением на этапе «Предлагай» стало именно «Комфортное пользование площадкой».

Благодаря идеям и предложениям жителей столицы в городе на площадках для выгула собак появится освещение и специальные информационные стенды, где владельцы питомцев могут оставлять ссылки на групповые чаты.

Для хозяев будут проводить оффлайн-семинары, где дадут советы по уходу и содержанию питомцев.

Ранее KP.RU рассказывал, какие сервисы помогают москвичам защищать права потребителя. В городе стараются цифровые сервисы, которые направлены на повышение правовой грамотности людей.