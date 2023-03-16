Заммэра Москвы Ефимов заявил о росте производства лекарств в 2,2 раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В январе 2023 года московские предприятия, занимающиеся производством лекарственных препаратов, нарастили выпуск готовой продукции в 2,2 раза. Об этом заявил 15 марта заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отмечает Ефимов, такого результата удалось добиться благодаря серьёзной поддержке городских властей. Речь идёт, например, о налоговых льготах для семи промышленных комплексов, субсидиях и займах по ставкам, значительно более низким, чем в банках.

В основном, как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, Москва сегодня производит вакцины, антибиотики, препараты для диабетиков, а также страдающих от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Также в столице есть производство средств для лечения нервной системы - оно выпустило на 17,4 % больше продукции в январе 2023 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В дальнейшем планируется развивать производство лекарств посредством фармацевтического кластера, на базе столичной особой экономической зоны.