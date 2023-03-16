Московский экспортный центр выводит столичных производителей на рынки Латинской Америки

Фото Пресс-служба ДПиИР

Столичные предприниматели при поддержке города активно поставляют свою продукцию в страны Латинской Америки. Продвигать товары помогает правительство Москвы: многие предприятия заключили сделки по результатам участия в программах Московского экспортного центра (МЭЦ).

«Столичные производители находят новых зарубежных партнеров, в том числе благодаря программам МЭЦ. Этой осенью пройдет бизнес-миссия в Бразилии, а в Москве запланированы переговоры с потенциальными клиентами из Аргентины и Мексики. Оставить заявку на участие можно на сайте центра», — сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

Фото Пресс-служба ДПиИР

Речь идет об экспорте самых разных товаров, произведенных в Москве: биометрические системы безопасности отправляются в Гватемалу, оборудование для мониторинга кабельных линий в Колумбию, панели для отделки зданий — на Кубу. Аргентинские студенты-стоматологи уже практикуются на созданных в столице России анатомических моделях, а в Мексике используют новейшие ультрафиолетовые установки для обеззараживания воздуха и воды.

Напомним: в 2022 году правительство Москвы запустило большую программу поддержки размещения и продвижения продукции на одном из крупнейших латиноамериканских онлайн-маркетплейсов. Так, на бразильский рынок вышли производители товаров для дома, настольных игр и детской одежды. Кроме того, 20 предприятий смогли представить свою продукцию партнерам из Мексики, Чили и Аргентины в рамках онлайн-бизнес-миссии, организованной городом.