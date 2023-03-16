Ефимов: Более 300 предпринимателей получают льготы на аренду недвижимости в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Благодаря программе льготной аренды городских помещений, малый бизнес в Москве сэкономит в 2023 году более 600 млн рублей. Сейчас этой возможностью пользуются 327 предпринимателей, о чём заявляет заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов подчеркнул, что все 327 организаций арендуют суммарно около 65 тыс. квадратных метров городской недвижимости. Льгота позволяет снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, и перенаправить освободившиеся средства на развитие своего дела.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, если вы арендуете в Москве помещения площадью до 300 квадратных метров, а договоры по ним заключены без торгов и на определённый срок, то минимальная ставка аренды составит 5,5 тыс. рублей в год за квадратный метр.

Есть и более выгодное предложение - 4,2 тыс. рублей в год за «квадрат», но для этого вы должны арендовать помещение для конкретной деятельности: ветеринарии, льготного питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и других.

Также льготная аренда действует для малого бизнеса, нанимающего на работу людей с инвалидностями. В этом случае нужно, чтобы число таких сотрудников составляло не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 %.