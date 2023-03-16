Мошенники создавали в Москве НКО и похитили из бюджета более 10 миллионов рублей Фото: Анастасия Осипова

В Москве организованная группа злоумышленников создавала автономные некоммерческие организации, основным видом которых было оказание услуг в области спорта. Им удалось похитить из бюджета более десяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

Они подавали заявки на субсидии, которые должны были покрывать часть затрат на проведение мероприятий.

Фактически же никакие мероприятия не проводились, а мошенники отправляли ложные сведения об использовании полученных средств. Получали они деньги на расчетные счета организаций из бюджета города Москвы. После чего их обналичивали и присваивали себе.

Сотрудники правопорядка задержали предполагаемого организатора подобной мошеннической схемы и его сообщницу. Им предъявили обвинение, а в качестве меры пресечения для мужчины выбрали заключение под стражу. Женщина же пока находится под домашним арестом.

Сейчас проводятся обыски и различные следственные мероприятия, которые позволят установить тех, кто мог быть причастен к этой схеме.

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