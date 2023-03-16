Еще 2258 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Москве за прошедшие сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в Москве было выявлено 2258 новых случаев заражения коронавирусом по данным на 16 марта. Болезнь унесла жизни пяти жителей столицы. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Большинство пациентов проходят курс лечения на дома, а госпитализация понадобилась только для 137 заразившихся.

Полностью излечиться от заболевания смогли 1354 человека, которые больше не ощущают никаких симптомов заболевания. Всего же за прошедшие 24 часа в России выявили 13 009 случаев заражения, а летальным заболевание стало для 38 человек по всей стране.

Москва по прежнему находится на верхней строчке в списке регионов РФ по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки.

Ранее KP.RU писал о 2373 случая заражения COVID-19 за сутки по статистике на 15 марта. Жизнь шести жителей Москвы прервалась из-за осложнений и тяжелого протекания болезни.