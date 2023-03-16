В Москве ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 700 метров Фото: Иван МАКЕЕВ

Со второй половины дня 16 марта и до утра следующего дня в Москве ожидается сильный туман и ухудшение видимости от 200 до 700 метров. Из-за сильного ухудшения погоды, жителей просят быть внимательными при передвижении по городу. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

На дорогах и тротуарах Москвы может образовываться гололедица, которая сильно усложнит передвижение по городу.

Такие погодные условия могут способствовать росту числа аварийных ситуаций на дорогах, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными за рулем, снизить привычную скорость и не совершать лишних маневров.

Пешеходам же стоит выбирать обувь с нескользящей и рельефной подошвой.

Ранее KP.RU писал, что несмотря на теплые дни, до наступления климатической весны еще нужно подождать пару недель. В ближайшие выходные столбики термометров могут зафиксировать до -13 градусов ночью.