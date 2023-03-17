Владислав Овчинский: московский производитель фотополимеров увеличил объем производства

Фото Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичная компания HARZ Labs, которая производит фотополимеры, по итогам прошлого года нарастила объемы производства на 68%. Фотополимеры — это один из основных видов сырья, которые применяют в 3D-печати. Положительную динамику производитель объясняет активной разработкой новых материалов и увеличением каналов сбыта.

— Предприятие HARZ Labs обладает мощной ресурсной базой и обеспечивает российских потребителей материалами для 3D-печати при постоянно увеличивающемся спросе. Продукция активно применяется в медицине, промышленности, ювелирном деле и многих других отраслях. По итогам прошлого года компания произвела 50 тонн фотополимеров, что почти на 68 процентов больше, чем в 2021 году, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Рост спроса на фотополимеры связан и с развитием цифровой стоматологии в России. Материал пришел на смену быстротвердеющим пластмассам, которые ранее использовали при реставрации. Фотополимеры имеют вид пасты или текучего материала: отвердевает он под воздействием света. Московские производители выпустили на рынок новый фотополимер для печати временных коронок и мостов длительного ношения. У состава низкое влагопоглощение, а также сбалансированное наполнение микрокерамикой. Поэтому он эффективен и удобен в изготовлении ортопедические конструкции с большим ресурсом прочности и износостойкости.

Директор по развитию компании Константин Чуркин добавил, что компания в этом году открыла новый производственный объект. Его площади 1,5 тысячи «квадратов». Там установлено современное оборудование, которое позволяет поддерживать растущие темпы производства и разрабатывать технологические новинки.

Размещая промышленные площадки в Москве инвесторы получают доступ к крупным рынкам сбыта, мерам поддержки от города и развитой инфраструктуре для ведения бизнеса. Для компаний доступны более 20 инструментов поддержки. среди которых целевые займы и субсидии.