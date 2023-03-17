Ефимов: В Тропарево-Никулине по программе КРТ построят магазины, офисы и другие общественно-деловые объекты

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Два участка вдоль Востряковского и Боровского шоссе ждет редевелопмент. В Москве действует программа комплексного развития территорий (КРТ). Неэффективно используемые земли, например, бывшие промзоны и пустыри, передают инвестору по результатам торгов, одному из городских операторов или предлагают собственникам участков заняться освоением. Так в Тропарево-Никулине планируется возвести общественно-деловые и коммунальные объекты, где смогут трудоустроиться около 1,2 тысячи человек. Проект решения опубликован на сайте правительства Москвы.

— Территория общей площадью 16,79 гектара состоит из двух участков, прилегающих к Востряковскому и Боровскому шоссе. Там планируется построить около 44,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых и коммунальных объектов, что позволит создать около 1,2 тысячи рабочих мест. В реализацию проекта вложат почти пять миллиардов рублей. После сдачи новых площадей в эксплуатацию ежегодный бюджетный эффект для города составит около 450 миллионов рублей, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас на вышеуказанных землях стоят склады, гаражи, размещается стоянка спецтехники. Часть земель пустует и ввиду специфичного соседства их эффективное освоение затруднено.

— Планируется возвести социальную инфраструктуру — здания для размещения подстанции скорой помощи площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров и для отдела внутренних дел МВД России, – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента добавил имущества города Москвы Максим Гаман.

Проект КРТ предусматривает также строительство офисов, банковских отделений, кафе, магазинов и ресторанов. На одном из участков появится коммунальный объект для ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» — учреждение обслуживает трассы на западе города. Площадь объекта коммунальщиков превысит четыре тысячи квадратных метров,

Суммарно программа КРТ в Москве позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей. По подсчетам властей, в бюджет поступит около трех триллионов рублей.