Движение временно ограничат на нескольких улицах в СВАО и ЮВАО

В Москве временно ограничат движение на нескольких улицах в Северном и Юго-Восточном административных округах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве временно изменится схема движения на нескольких улицах в Северном и Юго-Восточном административных округах. Причина ограничений — проведением работ по строительству объектов метрополитена и устройство инженерных сетей, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, с 20 марта по 29 апреля в районе станции метро «Верхние Лихоборы» будут закрывать проезд по одной и двум полосам. Схема движение временно изменится на Дмитровском шоссе, Бескудниковском бульваре, проектируемом проезде №2236 и Дубнинской улице.

Кроме того, почти на четыре месяца – с 20 марта по 10 июля – движение ограничат в Лефортове. Одна полоса движения будет недоступна для проезда на участках в районе Таможенного проезда, улицы Золоторожский Вал, Верхнего Золоторожского переулка.

Автомобилистов просят заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что все поезда «Аэроэкспресса» во Внуково отменят 18 марта из-за ремонта путей. Добраться до аэропорта можно будет на метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.