Вице-мэр Ефимов сообщил о заключении с инвестором офсетного контракта на поставку лекарств

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

В рамках офсетного контракта фармацевтическая компания «Велфарм-М» начнет поставку для нужд города лекарств. Договор предусматривает обеспечения столицы 20 видами препаратов. Офсетный контракт — это долгосрочный договор поставки: поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства, а вторая сторона — в данном случае Москва — гарантирует закупку выпускаемой продукцию.

— Это уже седьмой офсетный контракт, подписанный в столице. По его условиям компания «Велфарм-М» вложит не менее 300 миллионов рублей в локализацию производства лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям. Первые поставки препаратов в медицинские учреждения Москвы начнутся в 2025 году. В целом город в течение пяти лет закупит у предприятия продукцию почти на 2,9 миллиарда рублей, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Производить лекарства компания начнет на «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Фармацевты будут изготавливать противовоспалительные, гипогликемические, кардиопротективные и антигистаминных препараты. В 2023 году «Велфарм-М» открыл первую линию производства твердых лекарственных форм — таблеток, драже, порошков, капсул и т.д. Многие из них ранее не выпускали в России. В год компания может производить до 1,7 миллиарда таблеток, 180 миллионов желатиновых капсул и многое другое.

— Такое взаимодействие с городом позволяет нам получить гарантированный сбыт продукции и дает возможность для расширения производства, чтобы закрыть потребности в лекарственных препаратах жителей не только Москвы, но и всей России, – отметил президент фармацевтической группы Владимир Щербаков.

— С начала этого года мы заключили уже два офсетных контракта в социально важных отраслях: в феврале был подписан договор с компанией «Вип Камилла» на поставку медизделий для нужд города. Таким образом, Москва обеспечит стабильные поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий, – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он также раскрыл совокупный объем инвестиций по новым соглашениям: речь о сумма не менее 600 миллионов рублей. Москва же обеспечит закупку выпускаемой продукции почти на 14,6 миллиарда рублей.

В рамках мер поддержки экономики с 1 июля прошлого года был снижен минимальный объем инвестиций для заключения офсета с бизнесом. Раньше сумма инвестиций составляла один миллиард рублей, теперь — 100 млн рублей. Среди самых перспективных сфер для заключения офсетов в Москве – услуги связи, экзопротезирование, зарядка электротранспорта, переработка и утилизация отходов.