Москвичи назвали размер идеальной зарплаты

Идеальной зарплатой москвичи считают 191 тысячу рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идеальной зарплатой москвичи считают 191 тысячу рублей в месяц. Причем зарплатные ожидания выше у мужчин – они хотят зарабатывать более 205 тысяч рублей, а женщины – свыше 179 тысяч рублей, сообщает «Москва 24» со ссылкой на аналитиков сервисов «Работы.ру».

По данным экспертов, на самые высокие зарплаты рассчитывают люди в возрасте 34-44 года – прялка 211 тысяч рублей, у молодых специалист ожидания немного скромнее – 148 тысяч рублей.

На наиболее высокий заработок рассчитывают представители IT и телекома – 263 тысячи рублей, сотрудники строительной сферы – 222 рублей, ретейла и торговли – 200 рублей. Кроме того, работники производства и агропрома желают зарабатывать порядка 194 тысяч рублей, а работники сферы транспорта и логистики – 193 тысячи рублей.

Ранее KP.RU писал, что эксперты назвали самые высокооплачиваемые открытые вакансии в Москве. Менеджеру по продажам обещают платить до 400 тысяч рублей в месяц.