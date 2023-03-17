В Москве создали робота-амфибию для погружения в затопленные шахты и разведки на атомных станциях

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Машину создала московская компания «Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники» («СКТБ ПР»). Производство базируется в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» Робот-амфибия предназначен для ликвидации аварий, разведки на различных затопленных объектах. В том числе его можно применять на атомных станциях и в шахтах.

— В Москве в отрасли машиностроения заняты свыше 200 предприятий, которые, в том числе, производят промышленных и сервисных роботов, а также робототехнические системы. Промышленники предлагают передовые решения, которые способны заменить человека на тяжелых и опасных производствах. Например, компания «СКТБ ПР», локализовавшая производство на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», разработала роботизированный комплекс-амфибию для расчистки затопленных помещений, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москва Владислав Овчинский.

В продуктовом портфеле компании сейчас свыше 20 моделей роботов разного класса и назначения. Все машины способны управляться дистанционно, чтобы оператор устройства мог находится в безопасности.

Нового робота можно использовать на суше и под водой — на глубине до четырех метров. Для контроля за его действиями амфибии стоит видеонаблюдение. Ездит она на гусеничном шасси. Разработчики отметили, что уже протестировали творение в соленой воде и в условиях повышенного радиационного фона. Также машина может поднимать и переносить до 25 кг груза. Прототипом изобретения послужил другой продукт «СКТБ ПР»: сухопутный робототехнический комплекс, который компания презентовала в 2018 году.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

— Компания работает на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2013 года и производит многофункциональные робототехнические комплексы и системы специального назначения для атомной промышленности, органов безопасности и МЧС. Разработанное компанией оборудование внедрено на ряд атомных электростанций, в частности, осуществляет ремонт бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива АЭС нового типа, – отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

*Разработка*, по заверениям создателей, не имеет аналогов. Он может спускаться под воду по разрушенным лестничным пролетам, преодолевать завалы, расчищать проходы.

Инвесторы, которые становятся резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва», получают ряд налоговых льгот и другие преференции, которые помогают расти бизнесу. У «Технополиса» есть пять площадок в Москве (суммарная площадь 223 га), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия.