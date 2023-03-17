Врач Рынков: храп может привести к нарушению обмена веществ и набору веса

Апноэ сна — это заболевание, которое проявляется ночным храпом и периодическими остановками дыхания во сне Фото: Shutterstock

Храп может приводить к нарушению обмена веществ и набору веса, предупредил врач-невролог НИКИО имени Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Рынков в беседе с «Лентой.ру».

«Обмен веществ из-за дефицита кислорода нарушается, человек начинает поправляться, просвет глотки сужается, тем самым храп усиливается, а количество остановок дыхания во сне нарастает. Получается замкнутый круг», — пояснил специалист.

Из-за недостатка кислорода обмен веществ перестраивается на бескислородный, а люди начинают прибавлять в весе. Причем они могут придерживаться диеты, но все равно набирать лишние килограммы.

По словам эксперта, если храп не осложнен остановками дыхания, то это нормально. Однако при синдроме обструктивного апноэ возникают проблемы со здоровьем. Так, сон у пациента становится неоднородным, он перестает высыпаться. Кроме того, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, появляются гормональные нарушения.

Нередко причиной апноэ является искривление носовой перегородки, риниты, наличие полипов в полости носа. С заболеванием можно бороться хирургическим путем.

Ранее KP.RU писал, врач Андрей Тяжельников посоветовал не есть орехи и красное мясо перед сном. По его словам, эти продукты ухудшают качество сна. Их можно заменить кефиром, рыбой, творогом, овощами или фруктами и ягодами.