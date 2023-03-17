Владимир Ефимов: город предоставил льготную ставку аренды 132 образовательным учреждениям Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

132 частные образовательные организации Москвы на март 2023 года арендуют городскую недвижимость по льготным ставкам. Это детские сады, общеобразовательные и языковые школы, вузы и центры детского развития.

— Они занимают 159 тысяч квадратных метров столичной недвижимости. Благодаря системной городской поддержке они ежегодно экономят на аренде 1,8 миллиарда рублей в текущих ценах, – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Некоторые частные образовательные учреждения, которые предоставляют услуги высшего, среднего профессионального и допобразования, ранее получали помещения без торгов. Они арендуют городскую недвижимость по ставке 3,5 тысячи рублей за «квадрат» в год. Для частных школ и детсадов плата также снижена: она составляет 1,8 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Объекты образования также могут участвовать в специальной программе «1 рубль за квадратный метр в год». Она действует с 2013 года. Чтобы заявиться и выбрать помещение, инвестор должен участвовать в специальном аукционе. Победитель таких торгов заключает с городом договор: обязуется провести реставрацию объекта после чего разместить в нем свою компанию и оплачивать недвижимость по ставке 1 рубль за 1 кв. м в год. Важно вести в отреставрированном объекте именно образовательную деятельность. За этим следит Департамент образования и науки. На сегодняшний день такая ставка установлена для 24 образовательных учреждений — они арендуют свыше 33 тысяч кв. м.

— Ставкой 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год пользуются 45 организаций, арендующих свыше 35 тысяч квадратных метров городской недвижимости. Еще 63 учреждения с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование занимают более 89 тысяч квадратных метров помещений, – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.