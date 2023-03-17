В Москве выявили 1734 новых случая заражения COVID-19 за сутки

Госпитализировали 160 человек, 2234 пациента выздоровели Фото: Shutterstock

Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1734 новых случая заражения корнавирусной инфекцией. Днем ранее в столице выявили 2258 инфицированных COVID-19, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в 17 марта.

Госпитализация потребовалась для 160 горожан, 2234 пациентов выздоровели, вирус унес жизни семи человек. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 выявили у 3 454 279 человек, 3 257 324 жителей столицы вылечились после болезни, 48 360 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончались.

В России COVID-19 заразились 12 915 человек. В стационары попали 1530 жителей страны, 12 149 пациентов выздоровели, 35 россиян умерли от последствий и осложнений болезни.

Ранее KP.RU писал, что врач Андрей Тяжельников посоветовал употреблять орехи и красное мясо на ужин, так как эти продукты ухудшают сон. Вечером лучше съесть рыбу, творог, овощи, фрукты и ягоды.