Пассажир проник в багажный отсек самолета в аэропорту Домодедово

Пассажир проник в багажный отсек самолета, но его задержали и передали полицейским Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в аэропорту Домодедово пассажир проник в багажный отсек самолета. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Инцидент произошел в четверг, 16 марта, сообщили KP.RU в пресс-службе аэропорта.

«16 марта один из пассажиров совершил несанкционированное проникновение в контролируемую зону аэропорта. Сотрудники службы безопасности аэропорта Домодедово незамедлительно задержали пассажира при попытке проникновения в багажный отсек воздушного судна…», - уточнили в пресс-службе авиагавани.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в столичном аэропорту мужчина забрался в багажный отсек самолета. Пассажир опоздал на рейс до Калининграда, но решил не отменять поездку: он проник в багажное отделение, пока туда заносили чемоданы. Однако «зайца» быстро заметили и задержали.

Ранее KP.RU писал, что Домодедовские таможенники пресекли незаконный провоз украшений на сумму в 3 миллиона рублей. Незадекларированные изделия пыталась повезти супружеская пара.