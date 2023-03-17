Московских автомобилистов предупредили о появлении на дорогах велосипедистов Фото: Евгения ГУСЕВА

Московских автомобилистов попросили быть внимательнее на дороге. Участников движения предупредили, что начался сезон для движения на велосипедах. А это значит, что скоро на дорогах появятся любители экологичной техники.

Водителей просят быть крайне внимательными за рулем.

Традиционно, с началом сезона увеличивается количество ДТП с участием велосипедистов. Особенно в темное время суток эти участники движения плохо заметны на проезжей части.

Велосипедистам также напомнили, что стоит соблюдать правила дорожного движения и следить, чтобы на технике присутствовали светоотражающие элементы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Не стоит забывать, чт с 1 марта вступили в силу изменения в части использования электросамокатов и другого подобного транспорта. Теперь максимальная скорость при езде на такой технике ограничена отметкой 25 км/ч. На электросамокатах весом не более 35 кг можно перемещаться по тротуарам, предоставляя приоритет пешеходам, передает RT.

Тем временем, автомобилистам пока еще не рекомендуют торопиться с заменой зимней резины на летнюю.Обращаться в автосервис стоит после того, как среднесуточная температура воздуха поднимется выше +7 градусов, передает Москва 24.