Неизвестный выбросил из окна квартиры в Москве доллары и евро

В Москве неизвестный выбросил из окна огромную сумму денег

В Москве неизвестный выбросил из окна мешок к крупной суммой денег – евро и долларами. Видео, с лежащими на асфальте купюрами, опубликовали в социальных сетях и телеграм-каналах.

Купюры номиналом 100 долларов и 200 евро летели из окон задние ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице. По данным SHOT, деньги начали выбрасывать якобы после прибытия сотрудников ФСБ для проведения обыска. Спустя время всю сумму собрали силовики. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что в Москве двое валютчиков обманули мужчину на 4,5 миллиона рублей. Злоумышленники арендовали офис и разместили объявление о выгодном курсе обмена валют. Они взяли деньги у клиента и под выдуманным предлогом вышли из здания и скрылись. В ближайшее время аферисты предстанут перед судом.