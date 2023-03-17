Мужчина укал телефон у задремавшего пассажира автобуса в центре Москвы

В Москве задержали рецидивиста, который ограбил пассажира в автобусе Фото: МВД Медиа

В Москве правоохранители задержали ранее неоднократно судимого 34-летнего мужчину, который ограбил пассажира общественного транспорта, сообщили на сайте «МВД Медиа».

На Мясницкой улице злоумышленник зашел в маршрутный автобус и сел на свободное место. Перед тем, как выйти на остановке, он вырвал из рук задремавшего пассажира мобильный телефон и выбежал из транспорта. Потерпевший попытался вернуть свой гаджет, но грабитель скрылся.

Злоумышленника поймали. Как выяснилось, похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее KP.RU писал, что на востоке Москвы 28-летний мужчина ударил по голове пенсионерку и обокрал ее. Личность преступника установили, его задержали на съемной квартире в одном из домов на Щелковском шоссе. Возбуждено уголовное дело.