Сотрудники ДПС изъяли у приезжего более 100 граммов мефедрона в Москве

Задержанный рассказал, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Это 28-летний приезжий, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инспекторы ГИБДД остановили на Волгоградском проспекте автомобиль для проверки документов. Пассажир сильно занервничал, поэтому его решили досмотреть. У мужчины обнаружили сверток с неизвестным веществом, весом более 109 граммов. Экспертиза показала, что часть изъятого - это наркотическое средство, а именно мефедрон. Злоумышленника задержали.

Приезжий пояснил, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 228.1 УК РФ. Фигурант находится под стражей. Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что в Москве около 250 граммов гашиша изъяли у водителя каршеринга. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.