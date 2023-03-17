Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 12 км МКАД

В Москве на внутренней стороне 12-го км МКАД произошла авария Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 12-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером 17 марта.

На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль врезается в машину, стоящую на трассе. От столкновения из салона транспортного средства вылетел водитель. Информация о его состоянии уточняется. На помощь мужчине пришли очевидцы ДТП.

На месте аварии работают оперативные службы города. Причины и обстоятельства случившегося выяснятся. Движение в районе ДТП затруднено. Водителям рекомендуют объезжать этот участок.

Ранее KP.RU писал, что 16 марта пять человек погибли, еще шесть получили травмы в ДТП в подмосковной Кашире. Авария произошла на трассе по направлении в Москву: легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами.