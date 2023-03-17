Москвичку приговорили почти к 11 годам колонии за мошенничества с жильем на 84 млн рублей

Женщина совершила 25 преступлений в период с 2014 по 2017 год Фото: МВД Медиа

В Москве суд приговорил к 10 годам и шести месяцам колонии 37-летнюю москвичку, которую признали виновной в 25 случаях мошенничества в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В период с сентября 2014 по май 2017 года женщина под видом работника управы одного из районов столицы или представителя ДГИ Москвы знакомилась с горожанами, входила к ним в доверие и предлагала купить для них квартиры по льготным условиям. Люди верили аферистке, передавали ей личные деньги, брали в долг крупные суммы у родственников и знакомых. Злоумышленница тратила крупные суммы на свои личные нужды.

От мошеннических действий женщины пострадали 25 человек. Сумма материального ущерба составила 84 млн рублей. Аферистка получила почти 11 лет исправительной колонии общего режима.

Ранее KP.RU писал, что мошенники создавали в Москве НКО и похитили из бюджета более 10 миллионов рублей.