Медведи Роза и Алладин из Московского зоопарка начали выходить из спячки

В Московском зоопарке из спячки начали выходить медведи Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке из спячки начали выходить бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин. Этой зимой пожилые обитатели зоосада спали прерывисто, после каждого пробуждения их подкармливали зоологи, сообщили на сайте столичной мэрии.

Медведи плохо спасли по двум причинам – из-за теплой погоды и новой соседки – гималайской медведицы по кличке Бабуля из Краснодарского края. Сейчас животные активно ворочаются в своих зимних берлогах, но пока не едят и не пьют. Специалисты уже готовят уличные вольеры для косолапых: они расчищают снег и осматривают конструкции.

Зоологии пока не могут назвать точную дату выхода медведей на улицу. Она будет зависеть от погодных условий.

Ранее KP.RU писал, что детеныша мандрила из Московского зоопарка назвали Конго. Имя животному выбрали участники проекта «Активный гражданин».