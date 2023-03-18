«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до полудня 20 марта

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе Фото: Иван МАКЕЕВ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за сильной гололедицы. В Москве и Подмосковье предупреждение будет действовать до полудня понедельника. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 11 ч. 20 марта. На дорогах гололедица», - написано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время гололедицы автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, не превышать скорость, избегать резких маневров, например, обгонов и перестроений, и соблюдать дистанцию.

Ранее KP.RU писал, что в Московский регион пришла метеорологическая весна. 14 марта среднесуточная температура превысила отметку в ноль градусов. Потепление продолжится.