Терапевт Романов развеял миф о приеме антибиотиков при гриппе и ОРВИ

Антибиотики не нужно принимать для профилактики гриппа и ОРВИ Фото: Shutterstock

Антибиотики не нужно принимать для профилактики гриппа и ОРВИ или COVID-19. Так можно нансети вред здоровью, предупредил врач-терапевт Алексей Романов в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, эти препараты не действуют на вирусы, а препятствуют размножению бактерий. При вирусных инфекциях антибиотиками можно нарушить микрофлору кишечника и вызвать снижение иммунитета.

«Большинство из лекарств после всасывания в кровь разносятся по всему организму. Они действуют как на нужные и полезные нам бактерии, так и на те, которые вызывают тяжелые заболевания», - отметил врач.

Пить антибиотики стоит с осторожностью, ведь такие лекарства имеют множество побочных эффектов. Назначать противомикробные препараты может только врач. Важно пропивать полный курс антибиотиков – обычно это 7-10 дней.

Кроме того, Романов отметил, что от развития дисбоза или дисбактериоза после приема антибиотиков помогают пробиотики (эубиотики). Их прием не противопоказан.

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