Перехватывающие парковки открыли у семи станций метро Москвы

В Москве открыли еще семь перехватывающих парковок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве открыли еще семь перехватывающих парковок на 657 мест. Они располагаются у станций метро «Ховрино», «Чертановская», «Юго-Восточная», «Перово» и «Беляево», «Выхино» и «Бабушкинская», сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Всего в городе стало 88 таких парковок, мы и дальше будем увеличивать их число, — подчернул глава ведомства Максим Ликсутов.

Благодаря перехватывающим парковкам автомобилисты смогут сократить еще больше времени в пути. Оставить машину на них можно бесплатно с 05:30 до 2:00 при совершении двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Со всеми тарифами можно познакомиться на сайте.

В Дептрансе уточнили, что на стоянке у метро «Беляево» появилось 40 абонентских мест. Жители смогут спокойно оставлять авто недалеко от дома.

Ранее KP.RU писал, что две новые «выделенки» для автобусов запустили в Москве 4 марта 2023 года. Они расположены на севере и западе столицы.