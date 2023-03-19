Для жителей и гостей Москвы представили пять весенних прогулочных маршрутов по ВДНХ Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Для жителей и гостей Москвы представили пять весенних прогулочных маршрутов по ВДНХ. По каждому из них время прогулку может составить до двух с половиной часов. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Они понравятся любителям фотографий, искусства и спорта.

Юные посетители могут пройти по маршруту «Детское время», которая начинается с мультимедийного центра «Союзмультпарк». Там находится 18 интерактивных аттракционов и тематические фотозоны. Следующей локацией станет галерея «Лес», где есть экспериментальный игровой музей.

Для любителей активного отдыха создан маршрут «Спорт всегда». Отправной точкой для нее станет воркаут-площадка под открытым небом, а далее можно будет отправиться в веревочный парк и на смотровую площадку.

Любителям тишины подойдет маршрут «Флора и фауна ВДНХ» на котором можно будет пройтись вокруг Садового пруда и по экотропе в Мичуринском саду. После этого можно посетить центр современных биотехнологий «Музей Биотех».

С Музея Востока начнется маршрут «Мир искусства». Там представлено более 1,5 тысячи различных предметов живописи, керамики, скульптуры и прочих произведений. Далее можно будет посмотреть много интересных фотографий и экспонатов в Музее кино.

Для создания атмосферных снимков создан маршрут «Идеальная фотосессия». Стартует этот маршрут с колеса обозрения «Солнце Москвы». Далее можно будет отправится в павильон «Умный город», где можно будет пройти по лабиринтам и поучаствовать в квестах. После этого можно будет посетить «Москвариум», в котором можно не только сфотографироваться с морскими обитателями, но и увидеть уникальные шоу с животными.

Ранее KP.RU писал, что около десяти тысяч человек присоединились к уличным занятиям проекта «Московское долголетие» за прошедший 2022 год. Для старшего поколения проводятся занятия по скандинавской ходьбе, экологии и садоводству.