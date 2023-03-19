В Московском зоопарке впервые появился на свет детеныш редчайшей лучистой черепахи Фото: Московский зоопарк

В террариуме Московского зоопарка вылупился детеныш невероятно редкой лучистой черепахи. Этот вид рептилий находится на грани полного исчезновения. При рождении малыш весил всего 29 грамм, а длина панциря составляла всего около пяти сантиметров. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Обнаружили детеныша сотрудники зоопарка при плановом осмотре яиц в инкубаторе.

Появившийся на свет малыш, вырвался из скорлупы самостоятельно, без помощи ветеринаров и зоологов. Уже сейчас его вес увеличился почти вдвое и составляет 50 грамм. Пол новорожденного можно будет определить только спустя пару лет.

В столичном зоопарке живут пять взрослых лучистых черепах. На протяжении трех лет, специалисты добивались размножения этого вида. За это время получилось увидеть четыре кладки яиц, однако детеныш появился только из последней.

Лучистые черепахи находятся на грани полного исчезновения и занесены в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Ранее KP.RU писал, что 16 марта в Московском зоопарке прошел Международный день панд. Гости могли посетить увлекательные экскурсии, мастер-классы и познавательные лекции.