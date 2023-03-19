Врачи зафиксировали 1700 новых случаев заражения COVID-19 в Москве за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 19 марта в Москве выявили еще 1700 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Жизни семи москвичей прервались из-за осложнений и тяжелого протекания болезни. Такая статистика опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

Полностью выздороветь и избавиться от всех симптомов смогли 1693 человека.

Большинство заболевших коронавирусом проходят амбулаторное лечение, а на фоне ухудшения самочувствия и обострения ряда симптомов госпитализировали 128 пациентов. За их состоянием теперь будут постоянно наблюдать специалисты.

Москва по-прежнему занимает первую строчку в списке по количеству новых заражений в сутки по всей стране. Вторая строчка также неизменно занята Санкт-Петербургом.

Ранее KP.RU писал, что 18 марта в Москве было выявлено 2195 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки. Последствия заболевания прервали жизни шести жителей столицы.