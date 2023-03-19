Врач Нурмухаметова посоветовала перенесшим переливание крови до начала 1990-х годов сдать тест на гепатит С Фото: Артем КИЛЬКИН

Людям, которые перенесли переливание крови до начала 1990-х годов, следует сдать тест на гепатит С. Об этом заместитель главного внештатного специалиста Москвы по инфекционным болезням Елена Нурмухаметова рассказала Агентству городских новостей «Москва».

Дело в том, что тесты на определение в крови антител к гепатиту С появились только в 1993-1994 годах. До этого кровь доноров не проверялась.

— Сейчас какое-либо заражение донорской крови совершенно исключено. Но все же людям, которые до этого времени — начала 1990-х годов — подвергались переливаниям крови, операциям, а после этого периода никогда не проходили тестирование на гепатит С, в первую очередь следует провериться для собственного спокойствия, — заявила Нурмухаметова.

Специалист порекомендовала сделать тест и людям, которые входят в группу риска. Повышенная вероятность заражения есть у медработников, тех, кто вступает в беспорядочные половые связи, регулярно проходит процедуру гемодиализа или употребляет наркотики.

Пройти тестирование можно в поликлинике по месту прикрепления, обратившись к терапевту. Сделать это стоит даже если нет никаких жалоб — вирус может долгие годы не проявлять активности. Иногда он маскируется под усталость, желудочно-кишечное расстройство или не вызывающее подозрений легкое фоновое недомогание.

Гепатит С крайне опасен. У некоторых больных, которые заражены и долгое время не проходят лечение, заболевание может приводить к циррозу или даже раку печени.

Ранее Елена Нурмухаметова опровергла миф о том, что гепатитом С болеют только наркозависимые. Об этом писал KP.RU.